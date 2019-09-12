Легендарная бельгийская теннисистка возобновляет карьеру после длительного декрета

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс возвращается в теннис. Последний матч она сыграла в 2012 году на US Open, после чего ушла в декрет.

В своем официальном Twitter бельгийка сообщила, что выходит из декрета и вернется в профессиональный теннис в 2020 году.

Читайте также: Свитолина празднует день рождения: чего достигла украинка за один год

По ее словам, она очень соскучилась по матчам на самом высоком уровне.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) 12 сентября 2019 г.

Для Клейстерс это уже второе возвращение. Впервые она объявила о завершении карьеры 6 мая 2007 года.

Летом 2009 года Ким вернулась в большой теннис и даже сумела одержать победу на US Open. Она отстояла свой титул в следующем году.

Последний матч в своей карьере Клейстерс провела на US Open в 2012 году, где во втором круге проиграла британке Лоре Робсон.

Бельгийка трижды выигрывала US Open и однажды US Open. На Ролан Гаррос она доходила до финала в 2001 и 2003 годах.

В 2007 году Ким Клейстерс вышла замуж за американского баскетболиста Братана Линча, а в 2008 родила дочь – Яду Эллие.