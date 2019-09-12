Легендарная бельгийская теннисистка возобновляет карьеру после длительного декрета

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Ким Клейстерс
Ким Клейстерс / wtatennis.com

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс возвращается в теннис. Последний матч она сыграла в 2012 году на US Open, после чего ушла в декрет.

В своем официальном Twitter бельгийка сообщила, что выходит из декрета и вернется в профессиональный теннис в 2020 году.

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По ее словам, она очень соскучилась по матчам на самом высоком уровне.

Для Клейстерс это уже второе возвращение. Впервые она объявила о завершении карьеры 6 мая 2007 года.

Летом 2009 года Ким вернулась в большой теннис и даже сумела одержать победу на US Open. Она отстояла свой титул в следующем году.

Последний матч в своей карьере Клейстерс провела на US Open в 2012 году, где во втором круге проиграла британке Лоре Робсон.

Бельгийка трижды выигрывала US Open и однажды US Open. На Ролан Гаррос она доходила до финала в 2001 и 2003 годах.

В 2007 году Ким Клейстерс вышла замуж за американского баскетболиста Братана Линча, а в 2008 родила дочь – Яду Эллие.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
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