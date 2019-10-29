Лень набрал 5 очков в проигрышном матче с "Филадельфией", "Детройт" без Михайлюка одержал победу

Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты". Его команда обидно уступила "Филадельфии" – 103:105.

Что касается самого Леня, то он за 18 минут набрал 5 очков, сделал 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват. К сожалению, из четырех трехочковых Алексей не реализовал ни одного. Собственно, этих попаданий "Атланте" и не хватило.

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Самым результативным у "Атланты" снова стал Трей Янг (25 очков). А у соперников 36 очков и 13 подборов на счету Джоэла Эмбида.

Аталанта – Филадельфия видеообзор матча

Интересно, что в параллельном матче "Детройт" Святослава Михайлюка одержал победу над "Индианой" тоже с разницей в два очка (96:94). Но сам украинец игрового времени не получил.

Детройт – Индиана видеообзор матча