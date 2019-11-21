Лень не помог "Атланте" избежать поражения от "Милуоки", "Чикаго" разбило "Детройт" Михайлюка

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Алексей Лень / GETTY IMAGES

Команды украинских баскетболистов Алексея Леня и Святослава Михайлюка провели очередные матчи в рамках НБА. "Атланта" Леня уступила "Милуоки", а" Чикаго "разгромило" Детройт " Михайлюка.

Атланта – Милуоки 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)

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Центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл в матче против "Милуоки". Украинец провел на паркете меньше чем все остальные игроки – 8 минут и 32 секунды.

За это время он не набрал ни одного очка, сделал 3 подбора и 1 ассист.

Атланта – Милуоки видеообзор матча

Чикаго – Детройт 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)

Украинский свингмен "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в матче против "Чикаго". Михайлюк сыграл 14 минут и 40 секунд.

За это время он набрал 3 очка и сделал 1 ассист. Однако это не помогло его команде избежать разгромного поражения.

Чикаго – Детройт видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Алексей Лень Святослав Михайлюк NBA
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