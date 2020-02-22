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Лестер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция топ-матча чемпионата Англии

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Лестер – Манчестер Сити онлайн / Getty Images

В субботу, 22 февраля, в АПЛ топ-матч – "Лестер" принимает "Манчестер Сити". Обе команды претендуют на второе место в чемпионате. Начало матча между командами в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Правами на показ матчей Английской премьер-лиги в Украине владеет канал Setanta Sport. Именно он и покажет матч "Лестер" – "Манчестер Сити". Начало трансляции в 19:25. Сам матч начнется в 19:30.

К слову: Лестер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Посмотреть матч "Лестер" – "Манчестер Сити" можно онлайн. Трансляция матча "Лестер" – "Манчестер Сити" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Лестер – Манчестер Сити

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити
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