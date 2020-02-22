Лестер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция топ-матча чемпионата Англии
В субботу, 22 февраля, в АПЛ топ-матч – "Лестер" принимает "Манчестер Сити". Обе команды претендуют на второе место в чемпионате. Начало матча между командами в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Правами на показ матчей Английской премьер-лиги в Украине владеет канал Setanta Sport. Именно он и покажет матч "Лестер" – "Манчестер Сити". Начало трансляции в 19:25. Сам матч начнется в 19:30.
К слову: Лестер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии
Посмотреть матч "Лестер" – "Манчестер Сити" можно онлайн. Трансляция матча "Лестер" – "Манчестер Сити" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.
Онлайн-трансляция матча Лестер – Манчестер Сити
Выбор редакции
-
"Динамо" в историческом матче переиграло "Ворсклу": чудо-гол Буяльского и дебют VAR: видеосегодня , 18:55
-
Чемпионат мира по биатлону: мужскую эстафету ярко выиграла Франция, Украина только 12-ясегодня , 17:14
-
Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушная выборола для Украины бронзу в эстафете, победила Норвегиясегодня , 13:55