Лестер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция топ-матча чемпионата Англии

В субботу, 22 февраля, в АПЛ топ-матч – "Лестер" принимает "Манчестер Сити". Обе команды претендуют на второе место в чемпионате. Начало матча между командами в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Правами на показ матчей Английской премьер-лиги в Украине владеет канал Setanta Sport. Именно он и покажет матч "Лестер" – "Манчестер Сити". Начало трансляции в 19:25. Сам матч начнется в 19:30.

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Посмотреть матч "Лестер" – "Манчестер Сити" можно онлайн. Трансляция матча "Лестер" – "Манчестер Сити" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Лестер – Манчестер Сити