"МанЮнайтед" сенсационно проиграл "Астане" и другие результаты Лиги Европы: видео
В четверг, 28 ноября, сыграли матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Их результаты – на сайте Спорт24.
Астана – Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Шомко, 55, Бернард (авт), 62-Лингард, 10
"Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл в Астане. Гости на этот матч выставили один из самых молодых составов в истории. Средний возраст игроков 22 года и 26 дней. А был бы еще меньше, если бы не вратарь Грант, которому 36 лет. Поэтому средний возраст полевых игроков – 20 лет и 221 день. Девять из них – воспитанники клуба.
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Однако одержать победу над "Астаной" им не удалось. Хотя они и забили первые. Отличился Лингард.
И во втором тайме сначала забил Шомко, а затем после прострела Рукавины мяч срикошетил от Бернарда и залетел в ворота.
Видеообзор матча Астана – Манчестер Юнайтед
Однако этот результат мало на что влиял. МЮ еще перед этим обеспечил выход в 1/16 финала Лигу Европы, поэтому в Казахстане мог поэкспериментировать с составом. А для "Астаны" эта победа стала первой в ЛЕ, но команда уже давно потеряла шансы на выход в следующий раунд
Краснодар – Базель 1:0
Гол: Ари, 72 (пен)
Трабзонспор – Хетафе 0:1
Гол: Мата, 50
Календарь матчей Лиги Европы 28 ноября
19:55. АЗ Алкмар – Партизан
19: 55. Башакшехир-Рома
19:55. Бешикташ – Слован Братислава
19:55. Брага - Вулвергемптон
19:55. Вольфсберг – Боруссия М.
19:55. Александрия – Вольфсбург
19:55. Сент-Этьен – Гент
19: 55. Фейеноорд – Рейнджерс
19:55. Ференцварош – Эспаньол
19:55. ЦСКА Москва – Лудогорець
19:55. Янг Бойз – Порту
22:00. Арсенал – Айнтрахт Франкфурт
22:00. Гимарайнш – Стандард
22:00. Лацио – ЧФР Клуж
22:00. Лугано – Копенгаген
22:00. Мальме – Динамо К.
22:00. Русенборг – ЛАСК Линц
22:00. Севилья – Карабах
22:00. Селтик – Ренн
22:00. Спортинг – ПСВ
22:00. Ф91 Дюделанж – АПОЭЛ