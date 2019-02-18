Ливерпуль – Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

17 Читати новину українською
Ливерпуль – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Бавария прогноз букмекеров

Во вторник, 19 февраля, на стадионе "Энфилд Роуд" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сразятся английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария". Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Очевидным фаворитом матча являются именно хозяева, которые в прошлом сезоне добрались до финала Лиги чемпионов. "Фаворит Спорт" на победу "мерсисайдцев" дает коэффициент 2,01. На успех гостей – 3,70. Ничейный исход букмекеры оценили коэффициентом 3,70.

Читайте также: Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"

Pari Match дает на успех подопечных Юргена Клоппа в первом матче коэффициент 2,07. На то, что праздновать будет именно "Бавария", коэффициент – 3,45. Ничейный итог – 3,80.

В William Hill дают на победу "Ливерпуля" коэффициент 2,00. На выездную победу "Баварии" коэффициент 3,50, а на ничью – 3,70.

За всю историю пути "Ливерпуля" и "Баварии" пересекались 5 раз. Команды одержали по одной победе и трижды расходились миром. Что интересно, два матча между командами на "Энфилде" завершились безголевыми ничьими.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария" начнется в 22:00.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Смеются россиянам в глаза: появилось уникальное фото украинских моряков из суда в РФ
сегодня
681
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Ливерпуль Бавария
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео
сегодня 16:31 В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео
22
Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео
сегодня 12:27 Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео
114
Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая
сегодня 09:40 Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая
80
Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019
сегодня 08:12 Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019
225
Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
17 февраля 16:09 Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
27
НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
17 февраля 14:52 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
Станіслав Безушко 254
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук