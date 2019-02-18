Ливерпуль – Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 19 февраля, на стадионе "Энфилд Роуд" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сразятся английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария". Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Очевидным фаворитом матча являются именно хозяева, которые в прошлом сезоне добрались до финала Лиги чемпионов. "Фаворит Спорт" на победу "мерсисайдцев" дает коэффициент 2,01. На успех гостей – 3,70. Ничейный исход букмекеры оценили коэффициентом 3,70.

Читайте также: Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"

Pari Match дает на успех подопечных Юргена Клоппа в первом матче коэффициент 2,07. На то, что праздновать будет именно "Бавария", коэффициент – 3,45. Ничейный итог – 3,80.

В William Hill дают на победу "Ливерпуля" коэффициент 2,00. На выездную победу "Баварии" коэффициент 3,50, а на ничью – 3,70.

За всю историю пути "Ливерпуля" и "Баварии" пересекались 5 раз. Команды одержали по одной победе и трижды расходились миром. Что интересно, два матча между командами на "Энфилде" завершились безголевыми ничьими.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария" начнется в 22:00.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram