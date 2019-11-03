Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира по Формуле-1

На гран-при США определился новый чемпион мира Формулы-1. Как и ожидалось, им стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Для победы в чемпионате Хэмилтону достаточно было финишировать не ниже восьмой позиции. Что он и сделал. Хотя стартовал только пятым. Впереди были его партнер по Mercedes Боттас и пилот Ferrari Феттель, а также Ферстаппен с Red Bull и еще один пилот Ferrari Леклер. Однако уже на старте Хэмилтон обошел обоих пилотов Ferrari, но уступал Ферстаппену.

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Самым большим неудачником старта оказался Феттель, который опустился на седьмое место в начале второго круга. Но это были не самые большие проблемы немца. На восьмом круге Феттель в одном из поворотов повредил подвеску. Он даже не сумел добраться до боксов, оставив болид на обочине трассы.

Поэтому вся интрига перешла к первой тройке – Боттасу, Ферстаппену и Хэмилтону. Именно между ними и шла борьба за победу. На 14 круге пилот Red Bull отправился на пит-стоп. Именно это позволило обоим гонщикам Mercedes опередить его и между собой разыграть победу на Гран-при США.

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Да, некоторое время лидировал Боттас, но он после пит-стопа отдал первую позицию Хэмилтону. Но на пятьдесят втором кругу его удачно атаковал и вернул себе лидерство, а затем и победу на Гран-при США. Для него это четвертая победа в сезоне и седьмая в карьере.

Хэмилтон финишировал вторым, но в шестой раз завоевал титул чемпионат мира по Формуле-1.

Третьим финишную прямую пересек Ферстаппен.

Впереди остается еще два гран-при – Бразилии 17 ноября и Абу-Даби 1 декабря.