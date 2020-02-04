Ломаченко готовы организовать бой с американцем, который схватил жену за горло
Промоутер Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум готов организовать бой украинца с Джервонтом Дэвисом . Арум заявил, что организует бой, когда Дэвис будет готов встретиться с Ломаченко.
По словам Арума, промоутер Дэвиса Флойд Мейвезер-младший понимает, что Джервонта еще не готов к встрече с Ломаченко.
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Флойд Мейвезер-младший знает, что когда он будет готов, мы всегда готовы организовать бой Ломаченко и "Танка" Дэвиса. Но Флойд боксер, в отличие от Эдди Хирна (промоутера Matchroom Boxing – Спорт24). Он не хочет, чтобы его парень встретился с Ломаченко раньше, чем он убедится в том, что Дэвис готов,
– цитирует Арума Boxing News 24.
Арум заявил, что как только Флойд Мейвезер сообщит, что Джервонта готов к встрече с Ломаченко, он организует бой.
Как известно, Ломаченко чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO. Также Ломаченко "франчайзинговый" чемпион мира.
Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис?
- В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтом Дэвисом.
- Причиной интереса Украинский стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.
- Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи в ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как у Деонтея Уайлдера.
- Впрочем, следующий бой Ломаченко точно не будет против Дэвиса. В апреле-мае 2020 года Василий должен встретиться с Теофимо Лопесом.
- Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом. Для этого ему нужно получить титул IBF, которым владеет Лопес.
Кто такой Джервонта Дэвис?
- Дэвис владеет титулом WBA в легком весе. Де-факто титул принадлежит украинцу Ломаченко.
- Пояс формально перешел к Дэвису после того, как Ломаченко получил статус "франчайзингового" чемпиона мира.
- Дэвис выиграл пояс WBA в легком весе 28 декабря, преодолев Юриоркиса Гамбоа.
- Недавно американец попал в скандал. Во время благотворительного баскетбольного матча он поссорился с женой.
- После спора боксер взял женщину за горло и вывел из зала. Инцидент попал на видео.