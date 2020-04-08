Лучший бомбардир чемпионата Англии и чемпион мира попал в реанимацию

Легендарный английский форвард Джимми Гривз был госпитализирован в Англии.

80-летнего бывшего нападающего "Челси" и "Тоттенхэма" Гривза госпитализировали в больницу возле его дома. У него есть проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта в 2015 году, после которого он был прикован к инвалидной коляске.

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Daily Mail сообщает, что его госпитализация не связана с пандемией коронавируса – симптомы COVID-19 у него не обнаружены.

We can confirm that our record goalscorer Jimmy Greaves is currently being treated in hospital. We are in touch with his family and will provide further updates in due course.



Everybody at the Club sends their best wishes to Jimmy and his family. pic.twitter.com/tDneZxDc3m — Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) April 7, 2020

Чем известен Джимми Гривз

Джимми Гривз является воспитанником лондонского "Челси". Именно за эту команду он дебютировал в 17-летнем возрасте, став основным игроком. За четыре сезона он забил 124 гола в 157 матчах.

В апреле 1961 года его продали в "Милан" за 89 тысяч фунтов. Однако стать основным игроком ему не удалось. Поэтому в декабре того же года он вернулся в Англию. Его контракт выкупил "Тоттенхэм". При этом Гривз настоял, чтобы сумма трансфера не была шестизначной, поэтому "шпоры" за него заплатили 99999 фунтов стерлингов. Такое решение он объяснил тем, что на него психологически бы давила эта сумма перехода.

За "Тоттенхэм" он отыграл 9 сезонов, показав феноменальную результативность – 220 голов в 321 матче. С командой он дважды выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. Помог команде выиграть Кубок Кубков УЕФА (именно "Тоттенхэм" стал первым английским клубом, выигравшим еврокубок). А вот стать чемпионом Англии он не сумел – лишь второе место в сезоне 1962/63.

В марте 1970 года Гривз перешел в "Вест Хэм". Но там у него начались проблемы с алкоголем. Так он сыграл в 40 матчах, забив 13 голов.

Гривзу принадлежит рекорд чемпионатов Англии по количеству голов – 357. Он шесть раз становился лучшим нападающим сезона.

После "Вест Хэма" Гривз долгое время нигде не играл, злоупотребляя алкоголем. Только через 5 лет, в 1975 году, ему удалось вернуться к игре. Однако он выступал в низших лигах.

С 1959 по 1967 годы Гривз вызывался в сборную Англии. За 57 игр он забил 44 гола. При этом нападающий шесть раз оформлял хет-трики. И именно с этой сборной он вышел на победный для Англии Чемпионат мира 1966 года. Он сыграл в первых трех матчах, но в игре против Франции получил травму (Жозеф Боннель пробил ему шипами голень, пришлось наложить 14 швов). Поэтому до финала он больше на поле не выходил. А в финале Англия победила Западную Германию. По тогдашним правилам, медали победителя получали только 11 футболистов на поле. Но в 2009 году он все-таки получил медаль после кампании по обращению в ФИФА. В 2014 году ее продали за 44 тысячи долларов.

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