"Манчестер Юнайтед" поместил на карантин известного футболиста из-за угрозы коронавируса
Новоиспеченный футболист "Манчестер Юнайтед" Одион Игало все еще не приступил к тренировкам. Клуб поместил форварда на двухнедельный карантин в рамках противовирусной безопасности.
The Times сообщает, что по решению "Манчестер Юнайтед" Игало еще не приступал к работе на базе клуба в Каррингтоне.
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Две недели – это инкубационный период коронавируса. После окончания срока Игало сможет приступить к тренировкам с партнерами.
Ожидается, что Игало попадет в заявку "красных дьяволов" на матч против "Челси", который состоится 17 февраля.
"Манчестер Юнайтед" арендовал Игало у китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" в последние часы трансферного окна.
В Китае зимой вспыхнул опасный коронавирус. Из-за этого чемпионат Китая по футболу, который должен был начаться 22 февраля, отложили на неопределенный срок.
Также перенесли два матча азиатской Лиги чемпионов по футболу.
Из-за вспышки опасного вируса ряд футболистов переехали из Китая в Европу. В частности, в мадридский "Атлетико" вернулся Янник Феррейра Карраско.
Что известно о коронавирусе из Китая? От этой болезни умирают примерно 9% инфицированных. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем и озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.
В Китай временно прекратили групповые туры. Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.
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