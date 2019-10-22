МанСити – Аталанта прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и голы Зинченко и Малиновского

Во вторник, 22 октября, в Лиге чемпионов состоится украинское противостояние – английский "Манчестер Сити" будет принимать итальянскую "Аталанту". За первую команду выступает украинец Александр Зинченко, за вторую – его партнер по сборной Украины Руслан Малиновский. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Манчестер Сити – Аталанта. Прогноз

Будем откровенны – "Аталанта" не тот соперник, который сможет не то, что победить, а хотя бы отобрать очки у "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы выглядит мощной "машиной", тем более на своем поле. Под их напором не сумели устоять ни "Шахтер" дома, ни загребское "Динамо" на выезде. А обе эти команды победили "Аталанту".

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Не верят в победу "Аталанты" и букмекеры. Она оценена коэффициентом от 11,75 до 14,00. Зато победа "горожан" на своем поле почти не вызывает сомнений – 1,18-1,23.

Матч "Манчестер Сити" – "Аталанта" состоится в воскресенье, 22 октября. Начало матча в 22:00.

Прогноз Parimatch

У них победа "Манчестер Сити" оценена в 1,22. На то, что "Аталанта" сумеет вывести три очка из Англии – 13,00. Ничья в матче – 7,20.

При этом букмекеры ожидают большого количества голов в исполнении игроков команды-хозяев – "тотал больше 3,5 Манчестер Сити" только 2,65. Например, "тотал больше 1,5 Аталанта" – аж 3,85.

Прогноз 1xbet

Их букмекеры оценили шансы "МанСити" на победу коэффициентом 1,23. Что касается "Аталанты", то их победа над соперником – 14,00. Ничья – 7,3.

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Что касается количества голов, то "тотал матча больше 3,5" – 1,785. А "тотал матча меньше 3,5" – 2,17.

Интересным будет противостояние двух украинцев – Александра Зинченко и Руслана Малиновского. По мнению букмекеров, оба имеют шанс забить. Но стоит отметить, что Зинченко играет на позиции левого защитника, и шансов отличиться у него значительно меньше – коэффициент 9,5 на его гол в этой игре. Гол Малиновского оценен коэффициентом 7,5.

Прогноз Favorit

По мнению букмекеров из Favorit, "Манчестер Сити" победят – коэффициент 1,22 на такой итог матча. Что победит "Аталанта" – 11,75. Ничья – 7,00.