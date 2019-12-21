"Манчестер Сити" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Лестера": видео
"Манчестер Сити" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги одержал волевую победу над "Лестером" – 3:1.
Манчестер Сити – Лестер 3:1
Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43, Жезус, 69 – Варди, 22
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"Лисы" вышли вперед в середине первого тайма после точного удара лучшего бомбардира АПЛ Джейми Варди. Это 17-й гол нападающего в чемпионате.
Видео гола Варди
На 30-й минуте Рияд Марез сравнял счет в матче. Перед перерывом Илкай Гюндоган вывел "Ман Сити" вперед, реализовав пенальти.
Видео гола Мареза
В середине второй половины встречи Габриэл Жезус забил третий гол "горожан" в матче. Бразилец замкнул прострел Кевина Де Брейне. Больше команды голов не забивали.
Видео голая Жезуса
Украинец Александр Зинченко оказался в заявке "Ман Сити" на матч, но провел весь поединок на скамейке запасных.
"Ман Сити" набрал 38 очков и приблизился к "Лестеру" на минимальное расстояние. "Лисы" с 39 очками идут на втором месте АПЛ. В следующем туре 27 декабря "Ман Сити" сыграет против "Вулверхэмптона". "Лестер" 26 декабря дома встретится с лидером АПЛ "Ливерпулем".