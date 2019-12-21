24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

"Манчестер Сити" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Лестера": видео

75 Читати новину українською
Манчестер Сити – Лестер: результат и видео голов

"Манчестер Сити" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги одержал волевую победу над "Лестером" – 3:1.

Манчестер Сити – Лестер 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43, Жезус, 69 – Варди, 22

Смотрите также: Манчестер Сити – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ

"Лисы" вышли вперед в середине первого тайма после точного удара лучшего бомбардира АПЛ Джейми Варди. Это 17-й гол нападающего в чемпионате.

Видео гола Варди

На 30-й минуте Рияд Марез сравнял счет в матче. Перед перерывом Илкай Гюндоган вывел "Ман Сити" вперед, реализовав пенальти.

Видео гола Мареза

В середине второй половины встречи Габриэл Жезус забил третий гол "горожан" в матче. Бразилец замкнул прострел Кевина Де Брейне. Больше команды голов не забивали.

Видео голая Жезуса

Украинец Александр Зинченко оказался в заявке "Ман Сити" на матч, но провел весь поединок на скамейке запасных.

"Ман Сити" набрал 38 очков и приблизился к "Лестеру" на минимальное расстояние. "Лисы" с 39 очками идут на втором месте АПЛ. В следующем туре 27 декабря "Ман Сити" сыграет против "Вулверхэмптона". "Лестер" 26 декабря дома встретится с лидером АПЛ "Ливерпулем".

Що криється за стосунками Білецького і Авакова
сегодня
426
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Сити
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:49 Сын легендарного боксера сдался в бою с бывшим соперником Деревянченко: видео
Юрій Семенюк 206
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 116
сегодня 15:40 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 458
20 декабря 20:01 Формула-1: болельщики выбрали лучшую гонку сезона
Вісент Луїс 14
20 декабря 19:15 "Барселона" в Лиге чемпионов заработала больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых
Ігор Саджениця 94
Новости
Больше новостей
Залиште відгук