Маркевич назвал неожиданную причину отставки своего сына

Мирон Маркевич прокомментировал увольнение своего сына Остапа с поста главного тренера "Агробизнеса".

Клуб и специалист расторгли договор по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "Агробизнеса".

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Поступил он правильно, защитил футболистов. Провел хорошую работу. Те, кто понимает футбол, видят, что команда стала играть иначе. Ездил на несколько матчей, сам стиль игры понравился. Единственное его требование было, чтобы президент не вбегал в перерыве, после игры в раздевалку. Он должен наоборот футболистов поддержать.

Можно по-разному говорить с футболистами, но когда ты их опускаешь ниже плинтуса при тренере, то каждый тренер, уважающий себя, такого не допустит. Если человек платит деньги и думает, что может говорить что угодно всем подряд – это может его немного встряхнуть, потому что так вести себя нельзя. Я бы на его месте поступил бы так же,

– сказал Маркевич в эфире радио "Голос Свободы".

Команда неплохо начала текущую кампанию и стабильно держалась среди лидеров Первой лиги, однако потерпела два поражения подряд.

"Агробизнес" занимает 7-е место с 22 очками в турнирной таблице после 12 сыгранных матчей. Отставание от лидера составляет 3 очка.