Матч "Динамо" против "Брюгге" в Лиге чемпионов обслужит фартовый для киевлян арбитр

Главным арбитром матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Брюгге" станет хорват Иван Бебек.

Этот арбитр уже работал на матче "Динамо" в еврокубках. В прошлом сезоне Бебек обслуживал гостевой матч "Динамо" против "Астаны" на групповом этапе Лиги Европы. Тогда киевляне одержали минимальную победу со счетом 1:0.

К слову: "Динамо" дважды в истории проходило дальше в еврокубках после 0:1 на выезде: статистика

Ассистентами 42-летнего хорвата станут его соотечественники – Горан Патаки и Боян Зебеница, резервным арбитром будет работать Марио Зебец.

Ответный Матч "Динамо" – "Брюгге" в Киеве состоится 13 августа. Первый матч между этими соперниками в Бельгии закончился минимальной победой "Брюгге" 1:0.