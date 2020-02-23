24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Матч команды украинца Малиновского в Италии перенесли из-за вспышки коронавируса

- Читати новину українською
Матч "Аталанты" перенесли из-за коронавируса / twitter.com/Atalanta_BC

Часть матчей чемпионата Италии пришлось перенести на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в стране, от которой умерли два человека.

Напомним, сначала в Италии перенесли около 40 матчей в низших дивизионах. Все из-за того, что коронавирус обнаружили у одного из футболистов "Кодоньо", любительского клуба из Ломбардии. Он стал первым жителем региона, у которого обнаружили Covid-19. В целом в Италии умерло двое людей от коронавируса.

​К слову: Коронавирус в Италии: число зараженных резко возросло, страна прибегает к жестким ограничениям

Однако матчи в Серии А состоялись в субботу, 22 февраля. В одном из них Криштиану Роналду сыграл свой 1000-1 матч в карьере, в котором забил 725-й гол.

Но уже в воскресенье, 23 февраля, некоторые матчи таки перенесли. Среди них и игра "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский. Его команда имела дома "Сассуоло". Также перенесли матчи "Верона" – "Кальяри" и "Интер" – "Сампдория", Зато матчи "Дженоа" – "Лацио", "Торино" – "Парма" и "Рома" – "Лечче" таки состоятся. Напомним, что за последний клуб выступает еще один украинский футболист – Евгений Шахов.

 

 

Снегопады, гололед и порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Коронавирус 2020 Здоровье Руслан Малиновский ФК Аталанта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:25 "Реал" сенсационно проиграл "Леванте" и опустился на второе место: видео
Ігор Саджениця
22 февраля 23:09 Беринчик вышел на бой с Сармиенто в ярком образе Халка – эффектное видео
Юрій Семенюк
22 февраля 19:10 19-летний Холанн забил очередной гол за "Боруссию" и принес команде победу: видео
Юрій Семенюк
22 февраля 18:18 Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске
Андрій Тудовші
22 февраля 18:07 Футболист сборной Украины забил пятый гол за турецкий клуб в сезоне – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук