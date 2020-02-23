Матч команды украинца Малиновского в Италии перенесли из-за вспышки коронавируса

Часть матчей чемпионата Италии пришлось перенести на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в стране, от которой умерли два человека.

Напомним, сначала в Италии перенесли около 40 матчей в низших дивизионах. Все из-за того, что коронавирус обнаружили у одного из футболистов "Кодоньо", любительского клуба из Ломбардии. Он стал первым жителем региона, у которого обнаружили Covid-19. В целом в Италии умерло двое людей от коронавируса.

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Однако матчи в Серии А состоялись в субботу, 22 февраля. В одном из них Криштиану Роналду сыграл свой 1000-1 матч в карьере, в котором забил 725-й гол.

Но уже в воскресенье, 23 февраля, некоторые матчи таки перенесли. Среди них и игра "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский. Его команда имела дома "Сассуоло". Также перенесли матчи "Верона" – "Кальяри" и "Интер" – "Сампдория", Зато матчи "Дженоа" – "Лацио", "Торино" – "Парма" и "Рома" – "Лечче" таки состоятся. Напомним, что за последний клуб выступает еще один украинский футболист – Евгений Шахов.