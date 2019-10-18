Матч Украина – Португалия вошел в шестерку самых посещаемых в отборе на Евро-2020

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Футболисты благодарят болельщиков после матча Украина – Португалия
Футболисты благодарят болельщиков после матча Украина – Португалия / УАФ

Сборная Украины в матче против Португалии получила путевку на чемпионат Европы 2020 года. Однако матч в Киеве 14 октября запомнился не только этим.

Как это было: Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020

Официально этот матч на НСК "Олимпийский" посетило 65883 зрителей. И он стал шестым в списке самых посещаемых матчей отбора Евро-2020. Его опередили два матча Англии, два – Франции и еще одна игра, которая состоялась в Испании.

Англия – Болгария – 82605 зрителей
Англия – Чехия – 82575 зрителей
Франция – Албания – 77655 зрителей
Испания – Швеция – 72205 зрителей
Франция – Турция – 72154 зрителей

При этом стоит отметить, что Англия свои домашние матчи сыграла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, который вмещает 90 000 болельщиков. Франция же играла на стадионе "Стад де Франс", который способен принять 81 338 болельщиков. Матч Испания – Швеция состоялся в Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабеу", который вмещает 81044 болельщиков. В то же время емкость НСК "Олимпийский" составляет лишь 70050 зрителей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020 Украина – Португалия Спорт
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