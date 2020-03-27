Михайличенко имеет три договоренности с Суркисом, – журналист о ситуации в "Динамо"
Известный журналист Игорь Цыганик не ожидает перемен на тренерском мостике киевского "Динамо".
Цыганик в программе "Цыганик Live" опроверг информацию, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заменит Алексея Михайличенко на посту коуча "Динамо".
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Переход Скрипника в "Динамо" – это абсолютно ложная информация. Сейчас Игорь Суркис полностью доверяет Михайличенко. Когда Михайличенко возглавлял "Динамо", то была договоренность, что он будет развиваться в той команде, которую лепил Хацкевич.
Сбалансировать состав и подтянуть футболистов – первая задача перед тренером. Вторая задача – выход в Лигу Чемпионов следующего сезона. И третье – Кубок Украины.
"Киевское "Динамо" давно без Кубка и чемпионства, поэтому этот трофей в приоритете. Такие договоренности были между тренером и президентом с самого начала. На осенний период была задача стабилизировать состав. Многие игроки покинули команду и еще много футболистов уйдет летом. То, что у Михайличенко есть доверие, и то, что он будет работать дальше, – факт. Могу подтвердить, что никаких переговоров со Скрыпником не было", – сказал Цыганик.
- Контракт Михайличенко с "Динамо" рассчитан до лета 2021 года.
- Недавно президент "бело-синих" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что киевляне рассматривают на замену Михайличенко наставника "Зари" Виктора Скрипника.
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