Михайличенко имеет три договоренности с Суркисом, – журналист о ситуации в "Динамо"

Известный журналист Игорь Цыганик не ожидает перемен на тренерском мостике киевского "Динамо".

Цыганик в программе "Цыганик Live" опроверг информацию, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заменит Алексея Михайличенко на посту коуча "Динамо".

Читайте также Скрипник ответил на слухи о переговорах с "Динамо" – признание тренера "Зари"

Переход Скрипника в "Динамо" – это абсолютно ложная информация. Сейчас Игорь Суркис полностью доверяет Михайличенко. Когда Михайличенко возглавлял "Динамо", то была договоренность, что он будет развиваться в той команде, которую лепил Хацкевич.

Сбалансировать состав и подтянуть футболистов – первая задача перед тренером. Вторая задача – выход в Лигу Чемпионов следующего сезона. И третье – Кубок Украины.

"Киевское "Динамо" давно без Кубка и чемпионства, поэтому этот трофей в приоритете. Такие договоренности были между тренером и президентом с самого начала. На осенний период была задача стабилизировать состав. Многие игроки покинули команду и еще много футболистов уйдет летом. То, что у Михайличенко есть доверие, и то, что он будет работать дальше, – факт. Могу подтвердить, что никаких переговоров со Скрыпником не было", – сказал Цыганик.

Контракт Михайличенко с "Динамо" рассчитан до лета 2021 года.

Недавно президент "бело-синих" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что киевляне рассматривают на замену Михайличенко наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.