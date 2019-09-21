Милан – Интер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

В субботу, 21 сентября, состоится знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano – миланское дерби между "Миланом" и "Интером". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Милан – Интер. Прогноз

Миланское дерби всегда будет привлекать к себе внимание. В каком состоянии и на каких позициях эти команды не были бы в турнирной таблице. Так и в этот раз. Миланские гранды потихоньку начинают находить свою игру и выходить на топ-уровень. Правда и здесь есть проблемы. "Милан" в этом сезоне не играет в еврокубках. "Россо-нери" добровольно отказались от этого, чтобы отбыть наказание за нарушение финансового фэйр-плея.

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"Интер" же новый сезон в Лиге чемпионов начал крайне неудачно, сыграв дома вничью со скромной чешской "Славией". При этом сравнять счет "неррадзури" удалось уже в добавленное арбитром время. Поэтому неизвестно, в каком состоянии команда подходит к этому матчу. Но это же дерби, тут не нужно лишний раз искать причины для того, чтобы настроиться на игру. Легко не будет.

Что прогнозируют букмекеры?

Букмекеры прогнозируют, что больше шансов на победу у "Интера". Коэффициенты на их победу колеблются в районе 2,4. Зато победа "Милана" оценена в 3,40. Ничья в этом матче получила коэффициент 3,25.

Для примера, Favorit поставил на "Милан" коэффициент 3,45. В то время как PariMatch дает только 3,40. Еще меньше – у 1xbet – 3,34.

На "Интер" первые принимают с коэффициентом 2,27. PariMatch выставил 2,31. Что касается 1xbet, то у них победа "Интера" оценена в 2,41.

Ничья – 3,20, 3,25 и 3,24 соответственно.

Что касается количества голов, то эксперты склоняются к тому, что будет забито 2-3 гола. Так, "тотал матча более 2,5" у Favorit имеет коэффициент в 2,18. зато "тотал матча менее 2,5" – 1,72.

Похожая ситуация и у 1xbet – 2,22 на "тотал матча больше 2,5" и 1,74 на то, что "тотал матча меньше 2,5".