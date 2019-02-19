На НСК "Олимпийский" внедряют вход по э-билетам с мобильного
На НСК "Олимпийский" появились новые входные терминалы, которые считывают билет с мобильного устройства. Поэтому футбольные болельщики на матч "Динамо" в Лиге Европы могут попасть без бумажных билетов.
Для этого, на воротах спорткомплекса "Север 2" (вход со стороны станции метро "Дворец спорта"), были установлены новые терминалы, которые сканируют штрих-код непосредственно с мобильного устройства. Теперь нет необходимости печатать купленный онлайн билет.
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Это стало возможным благодаря партнерству главной арены Украины, компании "Фаворит Спорт" и билетного оператора Esport.
Протестировать новый терминал болельщики смогут уже 21 февраля на футбольном матче "Динамо" - "Олимпиакос".