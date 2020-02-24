Нападающий "Лацио" Иммобиле повторил рекорд чемпионата Италии 61-летней давности: видео
В рамках 25-го тура чемпионата Италии встретились "Лацио" и "Дженоа". Итальянский футболист Чиро Иммобиле отметился голом и повторил рекорд.
Римское "Лацио" победило "Дженоа" со счетом – 2:3.
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Благодаря этому голу Иммобиле повторил историческое достижение 61-летней давности. Чиро забил 27 мячей в 25-ти турах Серии А. Он повторил рекорд Антонио Анджелилло (1958/59).
Иммобиле является лидером перегон бомбардиров в чемпионате Италии. Ранее форвард "Лацио" Иммобиле сделал громкое заявление, что намерен побить рекорд результативности Серии А в одном сезоне, который принадлежит Гонсало Игуаину.
Только Игуаин смог забить 36 голов за сезон. Это будет трудно, но с такими одноклубниками, болельщиками и таким отношением к делу я надеюсь, что смогу улучшить этот показатель,
– процитировала Иммобиле "Sky Italia".
Добавим, сейчас "Лацио" занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
Видеообзор матча "Дженоа" – "Лацио"
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