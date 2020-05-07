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Нападающий сборной Украины заявил, что перейдет в иностранный клуб

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / shakhtar.com

Футболист "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, что планирует покинуть донецкий клуб. Мораес признался, что планирует вернуться в Бразилию после окончания контракта с "горняками".

Мораес, чей контракт с "Шахтером" заканчивается 31 декабря 2021 года, планирует выступать за "Сантос", сообщает Lance.

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Я переживаю особенный момент в "Шахтере". Надеюсь доработать свой контракт здесь до конца. Затем я планирую получить новые вызовы. Выступать за "Сантос" – среди них,
 – сказал Мораес.

Мораес – воспитанник "Сантоса". В Украину он попал из бельгийского клуба "Глория". Жуниор выступал за "Металлург" Донецк, после чего в 2015 году перешел в "Динамо".

Летом 2018-го Мораес бесплатно присоединился к "Шахтеру".

В марте 2019 года Мораес получил гражданство Украины. За национальную команду успел провести 5 матчей.

В составе "Шахтера" Жуниор забил 46 голов и сделал 21 результативную передачу в 70 матчах.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Трансферы Шахтер Жуниор Мораес Спорт Футбол
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