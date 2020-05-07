Нападающий сборной Украины заявил, что перейдет в иностранный клуб
Футболист "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, что планирует покинуть донецкий клуб. Мораес признался, что планирует вернуться в Бразилию после окончания контракта с "горняками".
Мораес, чей контракт с "Шахтером" заканчивается 31 декабря 2021 года, планирует выступать за "Сантос", сообщает Lance.
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Я переживаю особенный момент в "Шахтере". Надеюсь доработать свой контракт здесь до конца. Затем я планирую получить новые вызовы. Выступать за "Сантос" – среди них,
– сказал Мораес.
Мораес – воспитанник "Сантоса". В Украину он попал из бельгийского клуба "Глория". Жуниор выступал за "Металлург" Донецк, после чего в 2015 году перешел в "Динамо".
Летом 2018-го Мораес бесплатно присоединился к "Шахтеру".
В марте 2019 года Мораес получил гражданство Украины. За национальную команду успел провести 5 матчей.
В составе "Шахтера" Жуниор забил 46 голов и сделал 21 результативную передачу в 70 матчах.
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