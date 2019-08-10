Настоящий актер: Усик снял свою версию известной сцены из сериала "Бригада" (видео)

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Александр Усик (16-0, 12 КО) развлекается во время тренировочного лагеря перед боем с Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

К изнурительным тренировкам в зале наш соотечественник подходит с юмором. В частности, Александр снял так называемое "продолжение" популярного российского сериала "Бригада", в котором показал свою команду, которая помогает ему готовиться к предстоящему поединку.

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Соответствующее видео боксер разместил на своей странице в Instagram.

Как известно, Александр Усик начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе. Соперником Усика станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.

Спорт 24 писал, что поединок состоится 12 октября. Также известно, что бой Усик – Такам состоится в Чикаго на арене Wintrust Arena.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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