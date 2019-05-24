Назван еще один иностранец, который может возглавить "Динамо"
Киевское "Динамо" как возможного нового главного тренера первой команды рассматривает кандидатуру наставника пражской "Славии".
Как сообщает ресурс Sport Arena, руководство киевлян рассматривает как нового тренера 43-летнего специалиста Индржиха Трпишовского.
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По информации источника, специалист, под руководством которого "Славия" в этом сезоне впервые за 77 лет оформила "золотой дубль", должен прибыть в Киев на переговоры.
Среди других иностранных специалистов, которые вроде бы должны прибыть в Киев на переговоры с "Динамо", называют польского специалиста Адама Навалку и шведа Свена-Йорана Эрикссона.
Также кандидатами на пост главного тренера киевлян являются спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.
В среду, 22 мая, "Динамо" сыграло 30-й тур чемпионата Украины против "Шахтера". Команды разошлись миром в Харькове. После матча Александр Хацкевич, общаясь с прессой, рассказал, что летом клуб планирует усилиться новыми футболистами. Контракт белоруса с "Динамо" действует до конца сезона.