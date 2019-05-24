Назван еще один иностранец, который может возглавить "Динамо"

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Индржих Трпишовский
Индржих Трпишовский / idnes.cz

Киевское "Динамо" как возможного нового главного тренера первой команды рассматривает кандидатуру наставника пражской "Славии".

Как сообщает ресурс Sport Arena, руководство киевлян рассматривает как нового тренера 43-летнего специалиста Индржиха Трпишовского.

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По информации источника, специалист, под руководством которого "Славия" в этом сезоне впервые за 77 лет оформила "золотой дубль", должен прибыть в Киев на переговоры.

Среди других иностранных специалистов, которые вроде бы должны прибыть в Киев на переговоры с "Динамо", называют польского специалиста Адама Навалку и шведа Свена-Йорана Эрикссона.

Также кандидатами на пост главного тренера киевлян являются спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

В среду, 22 мая, "Динамо" сыграло 30-й тур чемпионата Украины против "Шахтера". Команды разошлись миром в Харькове. После матча Александр Хацкевич, общаясь с прессой, рассказал, что летом клуб планирует усилиться новыми футболистами. Контракт белоруса с "Динамо" действует до конца сезона.

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Теги: Спорт Футбол
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