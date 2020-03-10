Не представляю бой Джошуа или Усика без зрителей, – звездный промоутер

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал меры безопасности, которые применяются на спортивных соревнованиях из-за коронавируса.

Хирн надеется, что к моменту боя Джошуа против Пулева запрета на посещение стадиона для публики не будет.

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У нас напряженный график, мы надеемся, что сможем провести все бои в срок и без срывов. Для меня бокс уникален во многих отношениях, особенно с точки зрения роли болельщиков для достижения пика возможности бойца.

Можете представить, как Энтони Джошуа идет на бой против Кубрата Пулева перед вами, мной и Адамом Смитом? Этого не произойдет. Можете представить, как Дерек Чисора борется с Александром Усиком, после чего победитель поднимается на канаты перед пустым залом? Для меня очень трудно провести бой без зрителей,

- заявил Хирн.