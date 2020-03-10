Не представляю бой Джошуа или Усика без зрителей, – звездный промоутер
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал меры безопасности, которые применяются на спортивных соревнованиях из-за коронавируса.
Хирн надеется, что к моменту боя Джошуа против Пулева запрета на посещение стадиона для публики не будет.
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У нас напряженный график, мы надеемся, что сможем провести все бои в срок и без срывов. Для меня бокс уникален во многих отношениях, особенно с точки зрения роли болельщиков для достижения пика возможности бойца.
Можете представить, как Энтони Джошуа идет на бой против Кубрата Пулева перед вами, мной и Адамом Смитом? Этого не произойдет. Можете представить, как Дерек Чисора борется с Александром Усиком, после чего победитель поднимается на канаты перед пустым залом? Для меня очень трудно провести бой без зрителей,
- заявил Хирн.
- Ранее Эдди Хирн сообщал, что украинец Александр Усик в декабре может провести бой с Энтони Джошуа, если ему удастся выиграть поединок с Дереком Чисорой. Это произойдет, если британец не договорится о бое с Фьюри или Уайлдером.
- Бой Усика против Чисоры состоится 23 мая. Джошуа будет защищать пояса от болгарина Кубрата Пулева 20 июня.