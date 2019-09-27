Немецкий гранд летом предлагал 20 млн евро за Цыганкова

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков летом мог перейти в немецкую Бундеслигу. 21-летним вингером активно интересовался "Хоффенхайм".

Об этом сообщил бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич в программе "Вацко Live".

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Предложение было. Но оно не устроило Игоря Михайловича Суркиса. Было это официальное или неофициальное предложение – этого я не знаю,

– сказал Хацкевич.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 11 матчей за киевское "Динамо", в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 21-летнего украинца в 20 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2023-го года.

Спорт 24 писал, что Александр Хацкевич впервые прокомментировал отставку из киевского "Динамо". Хацкевич ушел из "Динамо" после того, как в августе не вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.