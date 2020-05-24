Неудачник года: футболист Бундеслиги не попал в пустые ворота с метра – видео эпического промаха

Немецкая Бундеслига, которая первой вышла из карантина, продолжает радовать болельщиков яркими моментами. Очередной драматичный матч состоялся 23 мая в рамках рейнского дерби между "Боруссией" Менхенгладбах и "Байером".

Гости матча довольно быстро открыли счет. На 7 минуте талантливый Кай Хаверц огорчил хозяева после роскошной передачи Беллараби, сообщает 24 канал.

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В конце первого тайма команды обменялись острыми моментами. Сначала Градецки едва не привез гол в собственные ворота после дальнего удара.

А еще через минуту удваивать преимущество должен был "Байер". Гости разыграли прекрасную комбинацию, которую завершал Хаверц. Хавбек мощно пробил в перекладину и мяч отлетел к Беллараби.

Эпический промах

30-летний вингер стоял перед пустыми воротами "Боруссии" – принял мяч и нанес удар. Каким-то чудом мяч не оказался в воротах.

Эльведи успел "вставить", как говорят в хоккее, клюшку и парировал удар Карима.

Смотрите видео неудачного удара Беллараби (начало момента – 1:30)

Карим настолько был разочарован неудачей в первом тайме, что реабилитировался после перерыва. Беллараби заработал пенальти, который позволил "Байеру довести матч до победы 3:1.

Благодаря победе "фармацевты" поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Зато "Боруссия" рискует вылететь из топ-4, если 24 мая "Лейпциг" победит "Майнц".