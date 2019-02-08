Нога еще болит, изменений в лучшую сторону нет, – Даяна Ястремская

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала вероятность своего выступления в поединке за третье место на Кубке Федерации.

Ястремская пропустила матч Кубка Федерации против Эстонии из-за травмы ноги. Уже 9 февраля сборная Украины проведет заключительный матч против Польши или Дании.

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Нога все еще болит, никаких изменений в лучшую сторону нет. Желание сыграть в последнем матче есть, но пока ничего не могу сказать наверняка. Решение будет принято завтра,
– цитирует слова Ястремской Sport.ua.

Спорт 24 сообщал, сборная Украины по теннису не смогла выйти в финал Кубка Федерации, хотя и обыграла Эстонию. Первое место в группе В Евро-Африканской зоны заняла команда Швеции.

Кто такая Даяна Ястремская: смотрите видео

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Теги: Спорт Теннис Даяна Ястремская
Источник: 24 Канал
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