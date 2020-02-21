Новичок "Барселоны" Брейтуэйт оконфузился на представлении, исполняя футбольные финты: видео
Испанская "Барселона" уже после закрытия трансферного окна получила право подписать нового нападающего. Им стал Мартин Брейтуэйт из "Леганеса". Однако форвард не сумел поразить на официальном представлении.
Мартин Брейтуэйт исполнял привычные футбольные финты на представлении на стадионе. Однако в один из моментов что-то пошло не так. Сначала футболист набивал мяч на голове. после этого, когда он упал на газон, игрок хотел его подбросить пяткой. Но первый раз это не удалось. Не удалось это сделать и во второй.
Видео неудачных действий Брейтуэйта на презентации
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Стоит отметить, что этот неудачный эпизод вырезали из видео, которое представлено на официальном youtube-канале "Барселоны".
Видео с официального представления Брейтуэйта
- "Барселона" получила право купить нового нападающего после закрытия трансферного окна. Причиной стали травмы других форвардов клуба – Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
- Нового нападающего "Барселона" могла купить только в Испании, или подписать свободного агента. Выбор был сделан в пользу Мартина Брейтуэйта из "Леганеса", за которого пришлось заплатить 18 миллионов евро.
- При этом Мартин Брейтуэйт не сможет сыграть за "Барселону" в Лиге чемпионов, а только в чемпионате Испании.