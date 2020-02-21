Новичок "Барселоны" Брейтуэйт оконфузился на представлении, исполняя футбольные финты: видео

Испанская "Барселона" уже после закрытия трансферного окна получила право подписать нового нападающего. Им стал Мартин Брейтуэйт из "Леганеса". Однако форвард не сумел поразить на официальном представлении.

Мартин Брейтуэйт исполнял привычные футбольные финты на представлении на стадионе. Однако в один из моментов что-то пошло не так. Сначала футболист набивал мяч на голове. после этого, когда он упал на газон, игрок хотел его подбросить пяткой. Но первый раз это не удалось. Не удалось это сделать и во второй.

Видео неудачных действий Брейтуэйта на презентации

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Стоит отметить, что этот неудачный эпизод вырезали из видео, которое представлено на официальном youtube-канале "Барселоны".

Видео с официального представления Брейтуэйта