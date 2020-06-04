В среду, 3 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Динамо" сенсационно может сменить тренера

Руководство киевского клуба не слишком довольно теми результатами, которые показывает команда. "Динамо" проявляет интерес к 45-летнему турецкому специалисту Эрролу Булуту, который может сменить Михайличенко в тренерском кресле.

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Булут стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера киевлян. Одним из главных преимуществ в пользу 45-летнего специалиста является то, что он имеет опыт выступлений в нашем чемпионате и владеет украинским языком. С 2007/09 года выступал за донецкий "Металлург".

Такой вариант с назначением турецкого специалиста предложил спортивный директор "Динамо" Владимир Бессонов. У "динамовцев" есть серьезный конкурент – "Фенербахче", который также заинтересован в услугах тренера.

Яркий нокаут за одну секунду от украинского боксера

Украинский боксер Слава Кухар сумел победить своего соперника сразу после того, как судья начал поединок. Боксер удачно попал в голову соперника, что привело к его нокауту.

На любительском турнире по боксу украинскому боксеру удался феерический правый боковой. Удар прилетел прямо в голову оппонента. Судья остановил поединок, признав победу украинца нокаутом.

Львовские "Карпаты" потеряют еще одного лидера команды

"Карпаты" уже успели покинуть несколько легионеров. Теперь "львы" могут потерять еще и лидера команды Егора Назарина.

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Контракт футболиста истекает 30 июня. Полузащитник рассказал, что никаких переговоров о продлении контракта с руководством клуба не было. Назарин не исключает своего возвращения в Бельгию.

"Карпаты" потеряли легионеров

Недавно 23-летний центральный защитник из Люксембурга Тим Халл сообщил, что покинул "Карпаты".

Ушел из львовской команды и люксембургский футболист Марвин Мартинс. Львовский клуб пока не подтверждал информацию.

Халл не стал раскрывать причину ухода из "Карпат", но заявил, что не простит львовянам долги по зарплате.

Расторгли контракт по взаимному согласию с Кириллом Кириленко, который не смог закрепиться в составе львовян.

Украинские спортсмены поддерживают протесты в США и молчат о произволе в Украине

Протесты в США не оставили равнодушными и украинцев. Наши спортсмены и даже организации высказались против беззакония и расизма. Но почему-то все они молчат, когда такое беззаконие творится в Украине.