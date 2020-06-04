Новый тренер "Динамо", нокаут от украинца за секунду: главные новости спорта 3 июня
В среду, 3 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
"Динамо" сенсационно может сменить тренера
Руководство киевского клуба не слишком довольно теми результатами, которые показывает команда. "Динамо" проявляет интерес к 45-летнему турецкому специалисту Эрролу Булуту, который может сменить Михайличенко в тренерском кресле.
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Булут стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера киевлян. Одним из главных преимуществ в пользу 45-летнего специалиста является то, что он имеет опыт выступлений в нашем чемпионате и владеет украинским языком. С 2007/09 года выступал за донецкий "Металлург".
Такой вариант с назначением турецкого специалиста предложил спортивный директор "Динамо" Владимир Бессонов. У "динамовцев" есть серьезный конкурент – "Фенербахче", который также заинтересован в услугах тренера.
Яркий нокаут за одну секунду от украинского боксера
Украинский боксер Слава Кухар сумел победить своего соперника сразу после того, как судья начал поединок. Боксер удачно попал в голову соперника, что привело к его нокауту.
На любительском турнире по боксу украинскому боксеру удался феерический правый боковой. Удар прилетел прямо в голову оппонента. Судья остановил поединок, признав победу украинца нокаутом.
Львовские "Карпаты" потеряют еще одного лидера команды
"Карпаты" уже успели покинуть несколько легионеров. Теперь "львы" могут потерять еще и лидера команды Егора Назарина.
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Контракт футболиста истекает 30 июня. Полузащитник рассказал, что никаких переговоров о продлении контракта с руководством клуба не было. Назарин не исключает своего возвращения в Бельгию.
"Карпаты" потеряли легионеров
- Недавно 23-летний центральный защитник из Люксембурга Тим Халл сообщил, что покинул "Карпаты".
- Ушел из львовской команды и люксембургский футболист Марвин Мартинс. Львовский клуб пока не подтверждал информацию.
- Халл не стал раскрывать причину ухода из "Карпат", но заявил, что не простит львовянам долги по зарплате.
- Расторгли контракт по взаимному согласию с Кириллом Кириленко, который не смог закрепиться в составе львовян.
Украинские спортсмены поддерживают протесты в США и молчат о произволе в Украине
Протесты в США не оставили равнодушными и украинцев. Наши спортсмены и даже организации высказались против беззакония и расизма. Но почему-то все они молчат, когда такое беззаконие творится в Украине.