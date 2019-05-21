Один из лучших игроков чемпионата Украины продолжит карьеру в Китае

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Делван Грэм
Делван Грэм / ФБУ

Баскетболист харьковского "Политехника" Делван Грэм продолжит карьеру в китайском клубе "Чонкин" и будет выступать в лиге NBL.

Американский бигмен Делван Грэм присоединился к "Политехнику" во время сезона и сыграл в составе харьковского клуба 21 матч. 30-летний баскетболист в среднем проводил в украинском чемпионате 30 минут, за которые приносил своей команде 19.7 очка и делал 11.9 подбора, что является лучшим показателем лиги.

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Однако "Политехник" с Грэмом в составе занял лишь седьмое место в чемпионате, а в первом раунде плей-офф вылетел от "Химика".

Стоит отметить, что в Китае Грэм будет играть в одной команде с игроком сборной Украины Игорем Зайцевым, который также подписал контракт с "Чонкином".

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Теги: Новости Спорта Спорт БК Политехник Баскетбол
Источник: 24 канал
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