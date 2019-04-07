Определились все участники полуфинала Кубка Украины: результаты матчей

В воскресенье, 7 апреля, были сыграны матчи 1/4 финала Кубка Украины. Поэтому определились все участники полуфинала турнира. Среди них две команды, представляющие Первую лигу.

Первым финалистом стала луганская "Заря". Команда обыграла на выезде "Львов". Все в матче решил единственный гол Леднева в начале второго тайма со штрафного.

Львов – Заря 0:1 (видеообзор матча)

Гол: Леднев, 48

В параллельном матче "Ингулец" только в серии пенальти обыграл "Карпаты". При этом львовянам удалось сравнять счет лишь на шестой добавленной минуте второго тайма. Так еще и "Карпаты" доигрывали матч в меньшинстве. В серии послематчевых пенальти Карим Йода не реализовал свой удар, и дальше прошел именно "Ингулец".

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Ингулец – Карпаты 1:1 (пен. 5:4) (видеообзор матча)

Голы: Щедрый, 50 – Швед, 90+6

Удаление: Толочко, 102 (Карпаты)

Еще одной командой из Первой лиги стал "Днепр-1". Команда на своем поле обыграла полтавскую "Ворсклу" благодаря двум голам в конце матча.

Днепр-1 – Ворскла 2:0 (видеообзор матча)

Голы: Кулиш, 78, Когут, 83

Последним участником полуфинала стал донецкий "Шахтер". "Горняки" обыграли киевское "Динамо". При этом все тоже решилось в серии пенальти. А в матче не обошлось без удаления. При том, что выгнали авторов голов в этом матче – Дениса Гармаша и Жуниора Мораеса. А в серии пенальти за "Шахтер" не забил Манор Соломон. В "Динамо" два последних удара не реализовали Виталий Миколенко и Владимир Шепелев.

Шахтер – Динамо 1:1 (пен 4:3) (видеообзор матча)

Голы: Мораес, 57 – Гармаш, 9 (4:3 по пенальти)

Удаление: Мораес, 69 – Гармаш, 61

К слову, лидер сборной Украины рискует пропустить матчи с Сербией и Люксембургом

Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоится в понедельник, 8 апреля, в 14:00.

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