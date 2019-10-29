Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / УАФ

УЕФА опубликовала особенности отбора на Чемпионат мира 2022 года от европейской зоны. В целом Европу представлять на турнире будут 13 сборных. Шанс попасть в их число имеет и сборная Украины.

Отборочный турнир, в котором будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021 года, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022-го.

Групповой раунд

Все 55 европейских сборных будут разбиты на 10 групп (пять – по шесть команд и пять – по пять). Они сыграют в два круга. Предусмотрено 10 окон с марта по ноябрь 2021 года.

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10 победителей групп выходят напрямую на ЧМ-2022. Вторые команды продолжат борьбу на следующем этапе.

Раунд плей-офф

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные Лиги наций-2020/2021 (среди тех, кто не попадет напрямую на ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных – трех сильнейших. Те и получат три путевки в Катар, которые остались.


Схема отбора на ЧМ-2022 от Европы

Что касается Лиги наций, то сборная Украины попала в дивизион A. Там команды разобьют на четыре группы по четыре команды. Среди вероятных соперников сборной Украины: Португалия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Нидерланды, Франция, Польша, Англия, Испания, Дания, Германия, Швейцария, Италия, Швеция и Исландия.

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Добавим, что формат УЕФА должно утвердить ФИФА. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Лига наций Сборная Украины по футболу Чемпионат мира по футболу 2022 Спорт Футбол
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