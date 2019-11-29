Пас на украинца Геруна стал лучшим в ноябре в баскетбольном Еврокубке

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Владимир Герун в матче за "Уникаху" / facebook.com/UnicajaBaloncesto

На официальном ютуб-канале баскетбольного Еврокубка опубликовали видео лучших пасов в ноябре. На первом месте – результативный пас на украинца Владимира Геруна.

Произошло это в матче испанской "Уникахи", за которую выступает Герун, против польской "Гдыни". Автором лучшего паса стал защитник Джош Адамс.

Видео топ-10 пасов в Еврокубке в ноябре

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В этом матче, который состоялся 13 ноября, "Уникаха" победила 91:69. Герун провел на площадке почти 15 минут. Он набрал 7 очков и сделал 6 подборов.

В Еврокубке "Уникаха" должна провести еще два матча. Но испанский клуб уже обеспечил себе проход в следующий раунд.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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