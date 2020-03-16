Почему футболисты уязвимы к коронавирусу: объяснение бывшего врача "Челси" Евы Карнейро

Наиболее уязвимой группой в отношении коронавируса являются пожилые люди. Однако оказывается, что в группе риска находятся и футболисты.

О том, почему футболисты находятся в группе риска, рассказала бывшая врач лондонского "Челси" Ева Карнейро в комментарии Daily Mail.

"Профессиональные игроки регулярно страдают от иммунодефицита. Об этом свидетельствуют как анализы крови, так и частота и заболеваемость верхних дыхательных путей и другие инфекции. Именно так начинается такой вирус", – отметила Ева Карнейро.

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По ее словам, причина в том, что игроки получают немалые физические нагрузки, когда тренировки проходят чуть ли не каждый день. А некоторым игрокам приходится играть каждые 72 часа, как это часто происходит в Англии.

"Риск увеличивается поездками за границу. Это означает, что они должны въехать в аэропорт, даже если они путешествуют на частном самолете. Путешествия также могут означать смену режима сна, возвращение в ранние утренние часы, от чего возникает дополнительная усталость, которая может сделать футболистов более восприимчивым для инфекций", – подытожила Ева Карнейро.

Всего коронавирус обнаружили у более 20 футболистов. Также инфицированы главные тренеры команд и работники клуба.

Уже были зафиксированы и смертельные случаи. В феврале 23-летняя Ильхам Шейхи стала первой футболисткой, умершей из-за заболевания новым коронавирусом. Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с заболеванием.

Игрок любительского "Атлетико Портада Альта" из Малаги Франсиско Гарсия умер от Covid-19 на фоне других тяжелых заболеваний.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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