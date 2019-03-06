Порту – Рома: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Порту – Рома: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/19
Порту – Рома смотреть онлайн

Наиболее неопределенная ситуация с участником четвертьфинала Лиги чемпионов в паре "Порту" – "Рома". Поэтому эти команды будут определять сильнейшего в ответном матче в Португалии. Посмотреть этот матч можно будет и в Украине. Как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Порту" – "Рома" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Порту" – "Рома" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Порту" – "Рома" состоится в среду, 6 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Реал" – "Аякс" – на сайте Спорт24 по окончанию игры.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Новости Спорта Рома
Источник: 24 Канал
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