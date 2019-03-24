Португалия – Сербия: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

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Португалия – Сербия: прогноз, ставки букмекеров на матч квалификации Евро-2020
Португалия – Сербия прогноз букмекеров

После ничьи в матче против Украины, сборная Португалии примет на своем поле Сербию в отборе на Евро-2020. Букмекеры оценили шансы каждой из команд добыть очки в этом противостоянии.

За день до матча Португалия – Украина, сборная Сербии сыграла товарищеский матч против Германии. Игра показалась довольно неоднозначной. Команды сыграли вничью 1:1, а сербы отметились грубой игрой. Поэтому не обошлось без удаления.

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Несмотря на это, португальцы и в дальнейшем считаются фаворитами этого матча.

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Самый низкий коэффициент на победу сборной Португалии выставили в 10bet – 1,55. Победа сборной Сербии оценена в 5,70. Ничья в матче – 3,70.

Гол Криштиану Роналду в этом матче получил коэффициент 1,66. Лучший шанс забить среди сербов имеет Александр Митрович – 4,00.

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Их эксперты выставили самый высокий коэффициент на победу сборной Португалии – 1,66. В то время как победа Сербии – 5,95. Ничейный результат получил коэффициент 3,96.

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Фаворит спорт

Их эксперты прогнозируют победу сборной Португалии с коэффициентом 1,62. На то, что победит сборная Сербии стоит коэффициент 6,00. На то, что команды не выявят победителя – 3,95.

Относительно авторов голов, то шансы Роналду забить – 1,60. Гол Митровича здесь оценен в 3,25.

Матч Португалия – Сербия состоится в понедельник, 25 марта. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Евро-2020
Источник: 24 Канал
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