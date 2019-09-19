Потенциальный соперник Ломаченко анонсировал возвращение на ринг

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Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис / Фото из открытых источников

Экс-чемпион мира в полулегком весе Джервонта Дэвис анонсировал возвращение в ринг.

На своей странице в Twitter побежденный американец (22-0, 21 KO) опубликовал запись с единственным словом "Декабрь".

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В нынешнем году Джервонта провел два поединка: в феврале нокаутировал мексиканца Уго Руиса, а в июле – панамца Рикардо Нуньеса.

Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис

В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом. Причиной интереса украинца стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.

Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи в ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как у Деонтея Уайлдера.

Пока свой последний бой Джервонта провел 28 июля и победил панамца Рикардо Нуньес. Ломаченко 31-го августа решением судей одолел Люка Кэмпбелла.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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