Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова, которая через COVID-19 вынуждена была тренировалась в Кении в течение 4 месяцев наконец вернется на родину. Спортсменка призналась, что будет скучать по африканской стране.

Об этом рассказала сама легкоатлетка в своем Instagram. Девушка рассказала, что уже 21 июля сможет в прилететь в Украину.

Стоит прочитать: Как правильно подготовиться к стартам: эксклюзив успешной легкоатлетки Софии Яремчук

Возвращение легкоатлетки

Она много раз меняла билеты из-за переноса рейсов, но полагает, что такая ситуация была уже последней.

Спортсменка признается, что пробыв 4 месяца в Кении, смогла осознать, что эта страна стала для нее уже родной. Она будет скучать по африканскому государству.

Могу с уверенностью сказать, что застрять в Кении не так уж и страшно, а даже классно. Мне кажется, я бы смогла такое повторить,

– подписала Ляхова.