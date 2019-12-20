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Проект "Шахтера" получил награду ООН

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Проект "Шахтера" получил награду ООН / shakhtar.com

Социальный проект донецкого "Шахтера" "Давай, играй!" получил награду ООН. В конкурсе Partnership for Sustainability Award 2019 проект "Шахтера" получил награду в категории "Общество".

Как сообщает сайт "Шахтера", в этом году в 4 категориях было представлено более 80 проектов с 4 стран. Проект "Давай, играй!" фонда Shakhtar Social оказался среди финалистов и по итогам конкурса получил награду в категории "Общество".

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Площадки "Давай, играй!" работают в 34 городах нашей страны, более 4 500 детей занимаются футболом. Такой масштабный проект невозможно реализовать самостоятельно, а только в партнерстве,
– отметила директор фонда Shakhtar Social Инна Хмызова.

Ранее "Давай, играй!" был признан лучшим социальным проектом Европы на ежегодной церемонии More than Football Award 2019 в Барселоне.

Что такое проект "Давай играй!"?
"Шахтер" в рамках проекта открыл более 50 детских футбольных площадок в 28 городах Украины. Проект направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни. В нем принимают участие более 3 тысяч детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Занятия бесплатно проводят квалифицированные тренеры-волонтеры. Футбольные площадки обеспечены всем необходимым инвентарем. В рамках проекта регулярно проходят соревнования.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Шахтер Футбол Спорт
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