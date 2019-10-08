Промоутер Усика прокомментировал возможность боя с россиянином Устиновым

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Александр Устинов
Александр Устинов / Фото из открытых источников

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, прокомментировал ситуацию с поиском соперника для украинца в связи с провалом допинг-теста Тайроном Спонгом.

Ранее стало известно, что российский супертяжеловес Александр Устинов выразил готовность заменить Спонга в качестве соперника для Усика на бой 12 октября.

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Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 октября. Но Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие,
– сказал Красюк.

Спорт 24 писал, что Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов и не выйдет в ринг против украинца. В пробе А в Спонга VADA нашла препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ.

Также ранее Александр Усик заявлял, что он иногда не выйдет в ринг против российского боксера, так как этот поединок обязательно бы перевели в политическую плоскость.

Стоит отметить, что Устинову 42 года и его рост 202 см. Он провел 39 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 35 побед и потерпел 4 поражения. В активе Александра 26 побед нокаутом.

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В свою очередь, в последнем бою Александр Усик тяжелым нокаутом в 8 раунде одержал победу над британцем Тони Белью – поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе. Он состоялся еще 10 ноября 2018 года. После этого должен был быть бой против Карлоса Такамы 25 мая, который должен был стать дебютным для Усика в супертяжелом весе. Однако незадолго до боя украинец травмировал руку, поэтому бой перенесли, а впоследствии Такам договорился с другим соперником.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Спорт Бокс Усик – Спонг Александр Усик
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