После одного из поединков чемпионата Португалии произошел неприятный случай. Клубный автобус, на котором футболисты "Бенфики" отправлялась домой, был забросан камнями.

Нападение на автобус с футболистами произошло около полуночи, сообщает издание portugoal.

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Нападение на клубный автобус

После матча чемпионата Португалии "Тондела" – "Бенфика" фанаты напали и закидали камнями автобус лиссабонской команды. В результате нападения двое игроков столичного клуба попали в больницу. Это нападение местных фанатов произошло, несмотря на полицейский конвой, сопровождавший команду.

Пострадали (ранения осколками стекла) сербский полузащитник Андрия Живкович и немецкий хавбек Юлиан Вайгль.

Сербу Живковичу досталось больше всего, его травмы на лице довольно серьезные.

Также в клубе обеспокоены моральным состоянием обоих футболистов, в частности немца Юлиана, которому уже доводилось видеть пережитое. В 2017 году в составе дортмундской "Боруссии" футболист пережил теракт против клубного автобуса команды. Транспорт немецкого клуба тогда направлялся на поединок Лиги чемпионов УЕФА против "Монако".

Несмотря на существенное присутствие охраны, португальская полиция еще не определила виновника нападения в четверг вечером.

Добавим, что сам матч завершился безголевой ничьей – 0:0.