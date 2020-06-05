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В Латвии арбитр удалил темнокожего футболиста, показав ему средний палец: видео
сегодня , 10:46 В Латвии арбитр удалил темнокожего футболиста, показав ему средний палец: видео
Юрій Семенюк
Украинский клуб отказался от прямой путевки в Лигу чемпионов
4 июня , 18:12 Украинский клуб отказался от прямой путевки в Лигу чемпионов
Михайло Гема
Не узнать: звездные футболисты пугают лишними килограммами после карантина – фото
4 июня , 17:00 Не узнать: звездные футболисты пугают лишними килограммами после карантина – фото
Михайло Гема