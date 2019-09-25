Разгромная победа Ястремской над Плишковой: видео самых ярких моментов

Даяна Ястремская сенсационно победила Каролину Плишкову из Чехии на турнире в Ухане, что в Китае. Весь матч длился немного больше, чем час.

Украинская теннисистка разгромила титулованную Плишкову, которая в рейтинге WTA занимает вторую строчку. Ястремская впервые в карьере обыграла соперницу из топ-десятки мирового рейтинга WTA.

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После игры Дайана заявила, что ее цель до конца сезона ворваться в топ-20 рейтинга WTA. Уже со следующей недели украинка может стать 25-й в рейтинге.

Даяна Ястремская - Каролина Плишкова видео самых ярких моментов

В четвертьфинале Ястремская сыграет против еще одной представительницы Чехии Петры Квитовой. Квитова в 1/8 финала победила Слоан Стивенс.