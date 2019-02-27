Реал – Барселона: где смотреть онлайн матч Кубка Испании
Матч между "Реалом" и "Барселоной" в Кубке Испании можно будет увидеть и в Украине. Однако только онлайн.
Правами на показ матчей чемпионата и Кубка Испании обладает видеосервис для просмотра онлайн видео и телевидения Megogo. Именно на этом сайте можно будет смотреть онлайн матч "Реал" – "Барселона".
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Но стоит заметить, что доступ к видео на сайте Megogo платный. Видео доступно по подписке "Оптимальная" за 97 гривен в месяц.
Матч полуфинала Кубка короля "Реал" – "Барселона" состоится в среду, 27 февраля. Начало встречи в 22:00. Первый матч между этими командами на поле "Барселоны" закончился вничью 1: 1.
Источник: 24 канал
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