Реал – Барселона: где смотреть онлайн матч Кубка Испании

Матч между "Реалом" и "Барселоной" в Кубке Испании можно будет увидеть и в Украине. Однако только онлайн.

Правами на показ матчей чемпионата и Кубка Испании обладает видеосервис для просмотра онлайн видео и телевидения Megogo. Именно на этом сайте можно будет смотреть онлайн матч "Реал" – "Барселона".

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Но стоит заметить, что доступ к видео на сайте Megogo платный. Видео доступно по подписке "Оптимальная" за 97 гривен в месяц.

Матч полуфинала Кубка короля "Реал" – "Барселона" состоится в среду, 27 февраля. Начало встречи в 22:00. Первый матч между этими командами на поле "Барселоны" закончился вничью 1: 1.