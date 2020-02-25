Реал – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Реал" и "Манчестер Сити" встретятся уже в 1/8 финала Лиги чемпионов. В матче равных команд букмекеры все же определили фаворита, который имеет больше шансов выйти в четвертьфинал.

Реал – Манчестер Сити: прогноз

Впервые соперники встретились на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13. В стартовом туре в столице Испании "Реал", дважды уступая в счете, выиграл 3:2.

В Манчестере была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В противостоянии команд в полуфинале ЛЧ-2015/16 был забит лишь один мяч.

В Манчестере была зафиксирована нулевая ничья, а в ответном матче в Мадриде на 20-й минуте собственные ворота поразил Фернандо. В финале "Реал" по пенальти обыграл своих злейших врагов из "Атлетико".

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Неожиданным фаворитом поединка на бумаге является "Манчестер Сити", хотя первый поединок состоится в Мадриде. Победу "горожан" специалисты оценивают коэффициентом 2,33.

Зато на победу "сливочных" эксперты предлагают коэффициент 2,96. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,80.

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Что интересно, Пеп Гвардиола после того, как покинул "Барселону", не может обыграть испанские клубы в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2013/2014 Гвардиола с "Баварией" вылетел в полуфинале от "Реала". Тогда действующий наставник "сливочных" Зинедин Зидан был помощником главного тренера Карло Анчелотти.

Сейчас букмекеры склоняются, что Гвардиола прервет неудачную серию. Проход "Манчестер Сити" в 1/4 финала оценен коэффициентом 1,48. Зато выход "Реала" в следующий раунд – коэффициент 2,77.

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Лучшим бомбардиром "Реала" в этом розыгрыше Лиги чемпионов был французский нападающий Карим Бензема. Он провел четыре гола. Коэффициент на то, что Бензема голом огорчит вратаря "Манчестер Сити" – 2,35.

Зато лучшим нападающим "горожан" в Лиге чемпионов является Рахим Стерлинг, который забил 5 голов. Гол Рахима в ворота "Реала "оценен коэффициентом 3,3.

Обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити" читайте на сайте Спорт24.