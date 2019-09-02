"Реал "вырвал ничью против" Вильяреала " благодаря дублю Бейла, получившему красную карту: видео

Испанский чемпионат становится все более неожиданным и непредсказуемым. Лидеры теряют очки. Поэтому гранды "Реал" и "Барселона" вне топ-4. Все из-за ничьих в последних матчах. "Реал" от поражения спасся лишь в конце встречи.

Вильяреал-Реал 2 : 2

Голы: Морена, 12, Гомес, 74-Бейл, 45 + 1, 86

Удаление: Бейл, 90 + 4

Матч насчался с минуты молчания в память о дочери бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. 9-летняя Ксана умерла после 5-месячного лечения от остеосаркомы – рака кости.

Первый гол "Реал" пропустил уже на 12-й минуте, когда удачно на добивании сыграл Жерард Морено, отправив мяч под голкипером. Гости не отсиживались в защите. Первый раз "желтую субмарину" спасла стойка. Но уже когда шла первая добавленная к первому тайму минута," Реал " таки забил. Бейл удачно в касание отправил мяч за линию ворот.

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Похожий гол уже во втором тайме забил Гомес. Он просто оказался в нужном месте, и тоже в касание отправил мяч в ворота соперников, вновь вывел "Вильярреал" вперед.

И снова в конце тайма "Реал" сравнял счет. И снова Бэйл. На этот раз валлиец попал в самый угол ворот.

Однако доиграть матч до конца Бэйл не сумел. На 90+2 он получил первую желтую карточку. А через две минуты еще одну. И покинул поле досрочно. Эта красная карточка стала единственной в третьем туре чемпионата Испании.

Видеообзор матча Вильяреал - Реал