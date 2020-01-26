Украинский боксер Редкач проиграл в зрелищном поединке за право сразиться с чемпионом WBC

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач потерпел поражение в США. Украинец проиграл американцу Дэнни Гарсии в поединке за браво драться с чемпионом мира по версии WBC.

В первых раундах Гарсия занял середину ринга и заставил Редкача бежать от своих атак. За два раунда в активе Ивана – "двойка" в конце второй трехминутки.

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В третьем раунде на лице украинца появились первые пордряпины. А в четвертой трехминутке Гарсия несколько раз "нашел" печень украинца и зажал Ивана у канатов.

В середине поединка Гарсия продолжил гнуть свою линию. Денни предложил Редкачу достаточно медленный темп и бомбардировал украинца короткими ударами.

В седьмом раунде Редкач пропустив мощный удар, после чего на его лице появилось рассечение. В следующих раундах Гарсия не форсировал событий и решил спокойно победить.

В конце концов, боксеры прошли всю дистанцию с 12 раундов. В последний 3-минутке никому не удалось нанести роковой удар. Таким образом, Гарсия выиграл единогласным решением судей.

Американец стал официальным претендентом на титул WBC, володыэ Эррол Спенс.