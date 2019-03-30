Рома – Наполи: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

19 Читати новину українською
Рома – Наполи: прогноз и ставки букмекеров на матч Чемпионата Италии
Рома – Наполи прогноз букмекеров

В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 29 тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Рома" примет "Наполи". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

"Наполи", который отстает от лидирующего "Ювентуса" на 15 очков, уже давно распрощался с мыслями о чемпионстве. Но сохранить за собой вторую строчку – тоже непростая задача, особенно когда на пятки наступают "Интер" и "Милан". "Рома" после 28 сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 52-39. До третьего места в турнирной таблице всего 6 пунктов, так что "волкам" стоит серьезно напрячься, чтобы концовка сезона выходила удачной.

Читайте также: Ливерпуль – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

William Hill

В прогнозе британских букмекеров победа "Ромы" оценена коэффициентом 3,10. На то, что победит "Наполи" коэффициент меньше – 2,30. Ничья в матче – 3,40.

Больше всего шансов на забитый мяч букмекеры отдают Аркадиушу Милику в "Наполи" (2,05) и Эдину Джеку у "Ромы" (2,50).

PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу "Ромы" с несколько меньшим коэффициентом – 3,05. Победа "Наполи" – 2,33. Ничья в этом матче – 3,55.

Marathon bet

Наибольший коэффициент на победу "Ромы" выставили в Marathon bet-3,16. Победа "Наполи" у них получила тоже самый большой коэффициент-2,34. Ничья-3,54.

Напомним, матч "Рома" – "Наполи" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало встречи – в 16:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
сегодня
1006
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Наполи Рома
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Голубь помешал футболисту подать угловой в чемпионате Германии: забавные фото
сегодня 20:27 Голубь помешал футболисту подать угловой в чемпионате Германии: забавные фото
14
Ивано-Франковский "Ураган" впервые в своей истории выиграл Кубок Украины по футзалу
сегодня 17:55 Ивано-Франковский "Ураган" впервые в своей истории выиграл Кубок Украины по футзалу
43
"Манчестер Сити" с Зинченко в составе победил "Фулхэм" и вышел в лидеры АПЛ
сегодня 16:47 "Манчестер Сити" с Зинченко в составе победил "Фулхэм" и вышел в лидеры АПЛ
93
Стало известно, при каких условиях Зидан может вернуть украинца Лунина в "Реал"
сегодня 12:59 Стало известно, при каких условиях Зидан может вернуть украинца Лунина в "Реал"
177
Гвоздик – Нгумбу: где смотреть онлайн боксерский поединок за титул WBC
сегодня 07:41 Гвоздик – Нгумбу: где смотреть онлайн боксерский поединок за титул WBC
772
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук