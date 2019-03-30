Рома – Наполи: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии
В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 29 тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Рома" примет "Наполи". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.
"Наполи", который отстает от лидирующего "Ювентуса" на 15 очков, уже давно распрощался с мыслями о чемпионстве. Но сохранить за собой вторую строчку – тоже непростая задача, особенно когда на пятки наступают "Интер" и "Милан". "Рома" после 28 сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 52-39. До третьего места в турнирной таблице всего 6 пунктов, так что "волкам" стоит серьезно напрячься, чтобы концовка сезона выходила удачной.
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William Hill
В прогнозе британских букмекеров победа "Ромы" оценена коэффициентом 3,10. На то, что победит "Наполи" коэффициент меньше – 2,30. Ничья в матче – 3,40.
Больше всего шансов на забитый мяч букмекеры отдают Аркадиушу Милику в "Наполи" (2,05) и Эдину Джеку у "Ромы" (2,50).
PariMatch
Их эксперты прогнозируют победу "Ромы" с несколько меньшим коэффициентом – 3,05. Победа "Наполи" – 2,33. Ничья в этом матче – 3,55.
Marathon bet
Наибольший коэффициент на победу "Ромы" выставили в Marathon bet-3,16. Победа "Наполи" у них получила тоже самый большой коэффициент-2,34. Ничья-3,54.
Напомним, матч "Рома" – "Наполи" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало встречи – в 16:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.
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