Россиянин Гассиев узнал дату первого боя после поражения от Усика

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Мурат Гассиев дебютирует в супертяжах
Мурат Гассиев дебютирует в супертяжах / Фото из открытых источников

Российский боксер-профессионал, бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) может вернуться на ринг уже 27 июля.

Об этом сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэль.

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Первый бой россиянина после поражения от украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии состоится 27 июля. Встреча пройдет в андеркарде боя чемпиона WBO в первом полусреднем весе Мориса Хукера (26-0-3, 17 КО).

На данный момент неизвестны ни соперники Гассиева и Хукера, ни место проведения вечера бокса. Вероятнее всего, бои пройдут в США, ведь оба боксера являются бойцами Matchroom Boxing USA и имеют контракты со стриминговой платформой DAZN.

Отметим, что 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

Ранее Кремлев рассказал, что лично Гассиев просил у него организовать реванш. Он даже рассказал, когда может состояться бой.

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Теги: Спорт Новости России Бокс Усик – Гассиев
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