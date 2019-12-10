Российские боксеры готовы бойкотировать Олимпиаду из-за допингового скандала

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился мнением о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от международных турниров. На Олимпийских играх российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным статусом.

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Это очень печальная новость. Мне трудно давать комментарий, могу лишь сказать, что это глупое решение. Сейчас нужно думать над дальнейшими шагами. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна. Будем разговаривать.

"Я еще раньше говорил, что главное – флаг и гимн. Хотя всем будет понятно, что это за спортсмены. Поэтому в данной ситуации все зависит от них", – сказал Кремлев.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА? Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.



Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международного стандарта о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.



Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предварительный счет России составляет чуть меньше 5 миллионов долларов.

Подробнее о решении WADA относительно России в видео: