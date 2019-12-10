Российские боксеры готовы бойкотировать Олимпиаду из-за допингового скандала

82 Читати новину українською
Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился мнением о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от международных турниров. На Олимпийских играх российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным статусом.

Читайте также: Путин впервые прокомментировал решение WADA лишить Россию участия в международных соревнованиях

Это очень печальная новость. Мне трудно давать комментарий, могу лишь сказать, что это глупое решение. Сейчас нужно думать над дальнейшими шагами. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна. Будем разговаривать.

"Я еще раньше говорил, что главное – флаг и гимн. Хотя всем будет понятно, что это за спортсмены. Поэтому в данной ситуации все зависит от них", – сказал Кремлев.

 

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА? Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международного стандарта о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.

інфографіка 24 канал санкції WADA
Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предварительный счет России составляет чуть меньше 5 миллионов долларов.

Подробнее о решении WADA относительно России в видео:

 

Лилия Ребрик рассекретила свою настоящую фамилию
сегодня
666
Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Допинг Допинг скандал в России Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 22:29 Роналду снова оконфузился на тренировке "Ювентуса" и запустил мяч в небо: видео
Юрій Семенюк 3
сегодня 19:52 Деревянченко заработал самый большой гонорар среди украинских боксеров в 2019 году
Вісент Луїс 60
сегодня 16:19 Лига чемпионов: кто из команд вышел в 1/8 финала
Юрій Семенюк 410
сегодня 15:22 Украинец Пятов стал героем американского мультсериала The Champions: видео
Юрій Семенюк 104
сегодня 12:47 Украинец сыграл подозрительный теннисный матч: проиграл розыгрыши и имеет отношение к букмекерам
Юрій Семенюк 120
Новости
Больше новостей
Залиште відгук