Российского тренера уволили из европейского клуба после серии позорных поражений

Голландский "Витесс" уволил с поста главного тренера россиянина Леонида Слуцкого. С ним уволили и его помощников Василия и Алексея Березуцких.

О своем уходе российский специалист сообщил после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов против "Херенвена". "Витесс" выигрывал 2:0 в матче, но в итоге уступил 2:3.

Это поражение стало пятым подряд для "Витесса" в чемпионате Нидерландов. До этого команда проиграла также "Спарте" (0:2), "Гронингену" (1:2), "Эммену" (1:2) и "АДО Ден Хаг" (0:2).

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"Я сделал все, что было в моих силах, чтобы изменить ситуацию. К сожалению, прихожу к выводу, что больше не могу помочь команде. Сейчас мы должны думать о клубе, о болельщиках", – говорится в заявлении Слуцкого, опубликованном на сайте "Витесса".

Это поражение выбросило "Витесса" из зоны еврокубков чемпионата Нидерландов. Команда пока на восьмом месте. Однако может опуститься и на девятое место в случае победы "Фейеноорда".

Автор: Дмитрий Попов